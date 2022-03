Çetin está cansado de esperar: “Cásate conmigo, Gülten”

Los rumores en Çukurova no cesan sobre la paternidad de Adnan. Todos se preguntan por qué Yilmaz llevó a Adnan al hospital. El joven no se ha separado de él y Demir tampoco, a pesar de que Züleyha no quiera saber nada de ninguno de los dos.

Çetin está con Gülten y habla con ella sobre los rumores que están circulando sobre que Yilmaz es en realidad el padre biológico de Adnan. Gülten decide confesarle la verdad y admite que todo lo que dicen es cierto, Yilmaz es el padre de Adnan.

Çetin se queda sin palabras, nunca se lo hubiera imaginado y ahora teme que las cosas se compliquen demasiado para su amigo.

El joven cree que ha llegado el momento de ser felices y de celebrar su boda: “Casémonos por favor, hagámoslo oficial, que sea ahora mismo”, señala.

Gülten no lo duda ni un momento: “Sí, quiero casarme, cómo tú digas, hagámoslo”, afirma.

¿Nos iremos ya de boda en Çukurova?