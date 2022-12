Los campesinos rechazan la ayuda de Çolak... ¡Prefieren a Mehmet y Fikret!

Fikret y Mehmet, desde que atacaron a los campesinos han dado la cara por ellos. Ambos les tranquilizaron cuando pasó todo y les han ayudado a reconstruir sus casas. ¡Sin ellos ahora no tendrían nada!

Esa pobre gente sufrió el ataque de Haşmet Çolak, Vahap y los demás hombres, sin venir a cuento. Y Mehmet y Fikret lo tuvieron claro... ¡Le plantaron cara a Çolak!

Los jóvenes siguen ayudando junto a Çetin a los aldeanos, y les han llevado comida, materiales y hasta juguetes. ¡La gente está encantada con ellos! Todos están muy agradecidos por su ayuda, sino habrían pasado el invierno a la intemperie.

Cuando estaban allí, ha llegado el hijo de Haşmet Çolak y algunos hombres para llevarles a los aldeanos comida. Çolak se ha dado cuenta de que ha sido un error ir en contra de la gente del pueblo... ¡Y así se lo ha dejado claro Züleyha! Ahora está intentando recompensarles, pero los aldeanos le han dicho que no. ¡Todos abuchean al hijo de Çolak! Y les han dicho que no quieren nada de ellos, ni si quiera la comida. Después del destrozo que les hicieron, no quieren que vengan ahora a pedirles disculpas. Además, ya les han ayudado Mehmet y Fikret.

¡Los hombres de Çolak se han ido por donde han venido! ¡Los aldeanos no han aceptado la comida!