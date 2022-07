La amistad de Fekeli y Lütfiye, viento en popa... ¿Llegará a algo más?

Fekeli ha entablado una muy buen amistad con Lütfiye y ambos se están haciendo mucha compañía.

Tras el infarto que sufrió el hombre la semana pasada, Lütfiye se ha convertido en su mayor apoyo y la persona que reza porque él esté bien y nadie le dé disgustos...

Ambos mantienen una entrañable conversación en la que Fekeli le reconoce que ha estado pensando qué hará cuando ella se vaya... "Me aterra la idea de que te vayas y me dejes solo". Lütfiye le ha asegurado que puede estar tranquilo, que no se irá a ningún lado... ¡Ambos ríen y hacen planes juntos! ¡Se llevan muy muy bien!

Fekeli le ha propuesto enseñarle a disparar y juntos han dado una clase un tanto improvisada... ¡Se han reído mogollón! Y a ambos se les veía muy bien juntos... ¿Es esto solo una bonita amistad o algo más?

