Abdülkadir protege a su hermano Vahap de la policía, pero no le perdona

Vahap disparó a Abdülkadir cuando él intentaba huir con su amada Betül. El pequeño prefirió serle fiel a su jefe Çolak y herir a su hermano, al que casi mata.

Abdülkadir quería evitar el hospital para no tener que darle explicaciones a la policía sobre su herida en el pecho. No obstante, su herida se complicó tanto que, si no le hubieran llevado al hospital, no se hubiese salvado.

Ahora, la policía ha entrado a verle a su habitación. El hombre aun se está recuperando de la bala que impactó en su cuerpo y casi le mata. Le han preguntado por la identidad del hombre al que disparó, pero él ha protegido a su hermano y ha dicho que no lo sabe: “No pude ver quién fue”. El policía le ha preguntado si está encubriendo a alguien… ¡Casi le pillan!

Abdülkadir ha preservado la identidad de sus hombres y el doctor que le operó también. ¡No le va a decir nada a la policía! ¡No quiere meter a su hermano en problemas! Sin embargo, aun no está dispuesto a perdonarle, casi le arrebata la vida. Con todo lo que Abdülkadir ha hecho por él. ¿Terminarán por hacer las paces?