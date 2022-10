¡Abdülkadir le pega un tiro a su ayudante y le carga con la muerte de Demir!

Abdülkadir sabía la verdad sobre lo que le había sucedido a Demir, ya que se fue a por su ayudante en cuanto se enteró que la policía había hallado su cadáver. El hombre le ha convencido de que no le revele la verdad de lo sucedido a Hakan... ¡Sino que haga como que él no sabía nada!

Si Hakan se enterara de que Abdülkadir sabía que Demir estaba muerto y no le había dicho nada... O peor, ¡que le había ordenado matar él!

Bedir ha revelado que en el asalto a la mansión Yaman, fue Erkan Gümüşoğlu quien le ordenó que secuestrara a Demir. ¡Pero Erkan ya estaba muerto en el asalto! Lo que nadie entiende es por qué él y su compañero le mataron, si realmente solo debían secuestrarlo. ¡Abdülkadir le ha presionado mucho durante todo el interrogatorio! No quería que se fuera de la lengua y lo delatara... Quien ha estado realmente detrás de todo ha sido el propio Abdülkadir.

Pero Bedir se ha cansado: "Basta ya, ¡no me pegue más!", ha dicho el joven. Y ha intentado defender que ha sido muy leal a ellos y quería algo más. "Jamás he hablado por respeto a los dos, pero si yo hablara...", ha dicho. Sin embargo, no ha podido terminar sus palabras, antes lo ha interrumpido Abdülkadir con un tiro en la sien. ¡Madre mía! ¡Lo ha matado de golpe!

Hakan se ha quedado perplejo, no se esperaba ese comportamiento por parte de su socio: "¿Se lo merecía Abdülkadir?"

Y le ha pedido que lo enterrara profundamente... Abdülkadir se ha quedado pensativo, al próximo que enterrará será a Hakan. ¡Madre mía!

¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!