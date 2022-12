Abdülkadir estalla contra su hermano Vahap: “Para mí ya no existes”

Abdülkadir está muy enfadado con su hermano Vahap. Por su culpa, Betül ha robado el vídeo de Fikret traficando y ahora les tiene en sus manos. ¡Ha metido la pata hasta el fondo!

Abdülkadir está harto de que con su hermano siempre sean los mismos problemas, y esta vez la ha fastidiado pero bien. No solo se ha dejado engatusar por Betül, si no que ahora no tienen el vídeo contra Fikret y la joven sabe muchos de sus secretos… ¡Ahora es ella quien puede hacerles chantajes! ¿Qué pasará?

El mayor de los Keskin ha estallado contra Vahap y le ha pegado una paliza… ¡No aguanta más! Traer a Vahap a Çukurova fue un error que nunca debió cometer. Pero se acaba para siempre. Esta vez, aunque es su hermano, casi lo mata, y así lo hará como no se marche de la ciudad. Abdülkadir ha amenazado a Vahap para que se vaya lejos de allí y deje de meter la pata… En lo que a él respecta… ¡Ya no son hermanos! Para Abdülkadir es como si Vahap estuviese muerto. El pequeño ha intentado explicarse y disculparse… ¡Betül lo engatusó!

Pero no ha habido manera. Su hermano lo quiere fuera de su vida esta vez de verdad. Está muy enfadado con él y sería capaz de matarlo, ya no es su hermano… ¿Qué pasará ahora? ¿Arreglarán en algún momento sus diferencias?