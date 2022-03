En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Hünkar y Fekeli vuelven a comprometerse

Todo ha cambiado en Çukurova. Tras los últimos acontecimientos, Fikret se ha convertido en un héroe. El joven ha conseguido atrapar a los hombres de Ankaran que amenazaban con hacerse con el poder en toda la región.

Tras la emboscada que sufrió junto a Fekeli, Fikret salió tras ellos y ha logrado que uno de los implicados confiese toda la verdad.

¡Fikret ha devuelto la tranquilidad a Çukurova! Y Fekeli se siente orgulloso de él… ¿será un atentico Fekeli?

Por otro lado, Züleyha intenta convencer a Demir de que Gülten no tuvo nada ver con la escapada de Yilmaz con Adnan. Pero Demir no cede, no quiere que Gülten vuelva a la mansión. Hünkar tampcoo logra convencerle.

Además, Sevda recibe un sobre con dinero por parte de Demir. La cantante, ofendida, lo rechaza y se derrumba. Hünkar siempre va a estar por delante de ella.

Suenan campanas de boda para Fekeli y Hünkar

En el próximo capitulo de ‘Tierra Amarga’ Behice, tras la vuelta de Fikret, le deja en evidencia ante toda la familia. La tía de Müjgan, viendo que Fekeli no ha hecho nada tras su confesión, saca el tema de los pasaportes falsos.

¿Cómo demostrará Fikret Fekeli que es en realidad quien dice ser? Müjgan, que cada día se acerca más a Fikret, intentará frenar las acusaciones de su tía.

Llega el momento más esperado: Fekeli le entrega un anillo de compromiso a Hünkar. La matriarca acepta, ahora toca ser felices y da igual lo que Demir piense ¡vivan los novios!

Fekeli da la noticia a toda la familia… ¿Cómo reaccionará Behice cuando vea que Hünkar está a punto de interceder en sus planes?

