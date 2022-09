En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Hakan, contra las cuerdas: teme que descubran su identidad

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto cómo Züleyha y Hakan se han vuelto a encontrar, esta vez en la empresa Yaman. El joven se ha presentado ante la mujer de Demir, pero lo ha hecho como Mehmet Karah. También le ha confesado que él es quien compró las acciones. Züleyha ha intentado que se las venda de vuelta, pero no parece dar sus frutos... Hakan está seguro de que es fundamental que se unan para conseguir grandes cosas. ¿Acabará dando su brazo a torcer alguno de ellos?

Además, Betül y Abdülkadir se han conocido y ya empiezan a hacer negocios juntos. El socio de Mehmet está seguro de que lo que hacen está bien, pero a la joven le preocupa que Züleyha haya vuelto a la empresa y que también Hakan ponga impedimentos. No está nada segura de querer venderle los terrenos a Keskin, y menos con los empleados de confianza de Demir tan pendientes de ella. ¿Qué decidirá finalmente?

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo la falsa identidad de Hakan está en peligro de salir a la luz. Alguien lo ha reconocido y ahora está muy preocupado porque le descubran y no pueda llevar a cabo su venganza tal y como él había planeado. Abdülkadir está seguro de que no tiene por qué preocuparse. Para él es tan fácil como negarlo todo... Pero Mehmet no está tan seguro. ¿Lo acabarán descubriendo? ¿Qué pasará con su plan? No te pierdas 'Tierra Amarga' de lunes a viernes a las 18:00 en Antena 3.