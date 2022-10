En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Fikret se pelea con sus seres más queridos, ¿qué pasará?

En el capítulo de hoy de 'Tierra Amarga' hemos visto como Fikret intentaba hablar con Betül tras su fallida noche romántica. El joven se ha disculpado por saludarle de manera seca en el centro del pueblo, pero ella no se lo ha creído y le ha dejado las cosas claras: "Yo no soy un juguete". Por eso, hasta que él no aprenda a valorarla, es mejor que no se vuelvan a ver. ¡Fikret se ha quedado en shock tras esta conversación!

Por otro lado, en Esmirna, Mehmet y Züleyha han dado por fin con la casa de Hülya. Los jóvenes le han pedido a su asistenta que les deje hablar con ella... Pero, ¿estará la joven por la labor? ¡Züleyha necesita aclarar sus dudas y Hülya es su única oportunidad! Mientras, Hakan ha tenido que llegar a su casa fingiendo que era otra persona, ¿le saldrá bien la jugada?

En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' veremos como Fikret se entera de que Züleyha se ha ido a Esmirna con Mehmet Kara, y eso no le sentará nada bien. El joven se peleará con Çetin, después con Züleyha y hablará mal a su tía Lütfiye. ¿Qué le pasa a Fikret? El problema es que si no cambia de actitud pronto, puede que esté a punto de perder a sus seres más queridos... ¿Qué pasará?

No te pierdas lo que pasará en 'Tierra Amarga' la semana que viene, de lunes a jueves a las 18:00 en Antena 3.