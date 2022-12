Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: Fikret se enterará de la verdad sobre la muerte de Fekeli e iniciará una guerra contra los Keskin

Durante esta última semana en 'Tierra Amarga', los personajes nos han dejado momentos inolvidables que mantendrán la tensión e incertidumbre hasta los próximos capítulos. Hemos pasado desde una boda a un atropello y siguiendo por una afirmación inesperada en las puertas de una boda y un desenlace horrible para Cukurova. Todo esto y mucho más sucedía esta semana con nuestros personajes turcos favoritos… ¡Recordémoslo de cara a la nueva!

Comenzamos con Fikret y Züleyha. Ella se va a casar con Mehmet, pero Fikret no apoya el enlace de ambos ya que cree que este oculta algo y no le ve con buenos ojos junto a Züleyha. Es por eso que se niega en rotundo a acudir a la boda a pesar de los intentos de ella por hacer que Fikret esté allí debido a la importancia y cariño que le tiene.

Por otro lado, descubrimos el asombroso e impactante momento en el que Haşmet Çolak y su hijo atropellan a Saniye y a Gülten. Ambas venían de discutir con Haşmet Çolak y sus hombres, se dirigían en ese momento a la comisaria para informar al fiscal. Pero antes de llegar, una rueda pinchada les juega una mala pasada y ambas son atropelladas por el coche de los Colak. ¿Qué les habrá pasado?

Lütfiye ha vuelto de su viaje y ha acudido a hablar con Züleyha para detallarle toda la verdad. ¡Acaba de descubrir que Fekeli fue asesinado por Abdülkadir Keskin! El hombre es el socio de Mehmet y tiene a todos amenazados con una grabación por si a alguien se le ocurre desvelar la verdad o delatarles. Tras conocer la realidad de lo sucedido con Fekeli, Züleyha no ha dudado en cancelar su boda horas antes del enlace matrimonial de ambos.

Finalmente, tras el aparatoso accidente de Saniye y Gülten, ambas son llevadas al hospital pero Saniye ha fallecido y Gülten es intervenida de urgencias. Su vida dependerá de las próximas horas en la operación y cómo consiga salir adelante. Recordamos que Gülten estaba esperando un hijo por lo que para Çetin ha sido un duro golpe a afrontar y sobre todo, lo que pueda pasar en adelante.

La mansión Yaman dirá un duro adiós

La semana que viene en ‘Tierra Amarga’ viviremos muchas emociones. Algunas que no nos habría gustado vivir nunca. La mansión Yaman y los Fekeli tienen que asumir su nueva realidad: han perdido a dos de sus piezas más importantes. Todos se reúnen para dar una triste despedida a unos de sus miembros más importantes. Todos están destrozados, especialmente Gaffur. Ha perdido demasiado. ¿Cómo va a rehacer ahora su vida?

Todos de entierro en el capítulo '121' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

Fikret se entera de la verdad

El joven Fekeli se entera de una dura verdad: su tío Ali Rahmet no fue asesinado por causas naturales. Escucha una conversación entre Lütfiye y Züleyha donde hablan del tema de los chantajes de los Keskin… ¡Y no puede más! ¡Va a ir a por ellos! Se iniciará una guerra contra los Keskin donde no habrá vuelta atrás.

Fikret y Lütfiye en el capítulo '121' de 'Tierra Amarga'. | Antena 3

