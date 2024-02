Tasio le pide una cita a Claudia, la nueva trabajadora de la colonia, ¿qué pasará con su novia Carmen?

Los problemas no solo ocurren para la familia de la Reina. En la colonia han llegado nuevas trabajadoras, como es el caso de Claudia, una joven que viene de un pueblo de Badajoz a trabajar en la fábrica.

Ella está muy ilusionada y conoce a Carmen y Fina nada más llegar: ¡parece que hacen buenas migas juntas! Sin embargo, también conoce a Tasio. El gañán de la colonia que siempre está tirando los trastos.

Tras un primer encuentro en el que él se muestra grosero, él se acerca de nuevo a hablar con la joven... ¡Y se toma muchas confianzas con la inocente Claudia!

“Ya me he dado cuenta de que eres un jeta”, le advierte ella. No obstante, con el palabrerío que le caracteriza, Tasio consigue hacerle el lío para que tengan una cita juntos: “Te enseñaré los lugares más bonitos de Toledo”. ¿Irá Claudia a la cita?

¿Qué pasará si se entera Carmen, la novia de Tasio, de que le va pidiendo citas a otras mujeres? ¿Qué pasará si Claudia se entera de que él tiene novia? Además, Claudia duerme con Fina y Carmen, y se están comenzando a hacer amigas. ¿En qué quedará esto?