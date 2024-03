Las mentiras de Tasio rompen el corazón de Claudia: “Sé que estás jugando a dos bandas”

La relación entre Tasio y Carmen ha terminado y Claudia por fin se ha enterado de lo que tenían. Tras la cita y el beso que compartieron, Claudia se había ilusionado con el trabajador de la fábrica, pero no puede permitirse estar con un mentiroso.

“Ya sé que estás jugando a dos bandas”, le ha dicho al joven, pidiéndole explicaciones sobre la relación que mantenía con su amiga. Aunque Tasio ha asegurado que lo de Carmen no iba a ninguna parte, Claudia tiene claro que no quiere seguir conociéndole: “Nos has engañado a las dos”.

Despidiéndose del joven para siempre, la dependienta ha advertido a Tasio de que, si no la deja en paz, se lo contará todo a Carmen. ¿Cumplirá su promesa? ¿Intentará Tasio recuperar a Claudia?