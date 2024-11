Santiago se excede con Fina y le pide explicaciones sobre su rechazo: "¿Hay otro hombre en tu vida?"

Santiago ha confundido lo que él siente por Fina, con lo que realmente quiere ella. ¡Y sigue insistiendo!

Después de que la hija de Isidro le haya rechazado y haya intentado educadamente preservar su amistad, él ha tenido un feo gesto con ella: ¡Se ha empezado a obsesionar!

El joven, ajeno a la relación de Fina con Marta, se ha empeñado en que él podría hacerle feliz y quiere que le dé una oportunidad: "Es una pena que te dejes llevar por el miedo", le ha dicho. ¡Él se cree que no quiere abrirse al amor!

Con demasiada insistencia, Santiago ha empezado a decirle a la joven que si estuviera con él no tendría que trabajar nunca. "Te gusto tanto como tu a mí", le ha dicho él convencido. ¡No se da cuenta de que nada más lejos!

Y tras unos momentos de titubeo, Fina ha tenido que ponerse seria y elevar el tono... ¡Le ha preguntado insistentemente por otro hombre en su vida! ¡Y ella se ha asustado!

"El motivo para no salir contigo es que no me gustas", ha zanjado la joven muy nerviosa... ¿seguirá incomodándola él? ¿O habrá captado el mensaje?