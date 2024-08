Mateo y Claudia se despiden en un desgarrador momento: "¿Qué voy a hacer yo aquí sin ti?"

Mateo ha decidido que lo mejor para proteger a Claudia es marcharse de la colonia, así que ha hablado con Doña Marta y ha renunciado.

Ahora le toca ir a ver a la joven y darle la noticia... ¡Para los dos es desgarrador!

"No podía dejar que te despidieran", le ha dicho el joven muy convencido. Ella no quiere que se vaya, y sin parar de llorar, no se lo puede ni creer... "Aquí la gente te necesita"; le puntualiza ella.

Cogidos de la mano y llorando en la cama, se han despedido: "Yo no me voy a poder olvidar de ti ni queriendo", le ha dicho Claudia. Él le ha animado a que cuando nazca el bebé, eso será el centro de atención y se olvidará de él.

Ambos se han abrazado y han llorado juntos... ¡Mateo se marcha de la colonia para salvarla!