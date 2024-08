Claudia se disculpa con Marta y se sincera: "Solo soy culpable de haberme enamorado de la persona equivocada"

Tras el escándalo de la verbena en el que Joselito dijo que Claudia y Mateoestaban liados, y que ella estaba embarazada, toda la colonia está en shock.

Marta de la Reina también se ha enterado y se ha quedado a cuadros... ¿Cómo puede ser que ella no supiera nada?

La directora de la tienda le ha pedido explicaciones a Claudia: "¿Pero cómo no me has dicho que estabas embarazada?" De la Reina le ha reprochado que, de haberlo sabido, le habría podido ayudar y juntas hubieran intentado disimular su tripa. Pero esta no es forma de enterarse.

Claudia ha intentado justificarse y explicar que tenía miedo de las habladurías y de perder su honra... ¡Por eso no dijo nada!

Marta le ha pedido que le fuera sincera y le ha confesado que Mateo y ella se han enamorado. Pero no le ha revelado la identidad del padre... Marta se ha apiadado de ella y le ha abrazado, en el fondo, Claudia solo se ha enamorado de la persona equivocada.