Marta va en busca de Fina tras cancelar su viaje a Londres: “Quizás nunca podamos tener hijos, pero nos tenemos la una a la otra”

El reloj marcaba ya las altas horas de la noche cuando Marta se ha presentado en el trabajo de Fina, deshaciendo todos los planes. Fina, sorprendida y con voz temblorosa, apenas ha podido responder: “Yo ya estaba a punto de irme…pero no entiendo”.

La respuesta de Marta ha sido demoledora: “He decidido no coger ese vuelo. Íbamos camino del aeropuerto cuando empezaron a resonar en mi cabeza las palabras que me dijo mi hermano. No puedo asumir la responsabilidad de traer una criatura a un matrimonio que es una farsa. No es justo y sería una condena”.

“Quizás nunca podamos tener hijos. Pero nos tenemos la una a la otra para llenar ese vacío”, ha reconocido Marta dejando ver a través de un suspiro que le hacía más ilusión ser madre de lo pensaba.

“Si dices la palabra vacío me preocupa”, ha contestado Fina, consciente del precio emocional que ambas estaban pagando. Pero Marta lo tiene claro: “Amarte es vivir y lo demás me da igual”.

La conversación ha terminado con un beso y una promesa; quedarse juntas, aunque eso implique renunciar a la maternidad.