María pone en un compromiso a Gema para que la defienda ante Andrés: "¡Que sea la última vez que me metes en un lío!"

Tras hablar con Begoña, Andrés ha ido a pedirle explicaciones a María. ¡Estaba muy enfadado! ¿Por qué le ha contado a Begoña que pasaron la noche juntos? ¿Solo por hacerle daño?

María ha intentado defenderse, alegando que no lo comentó a posta para que lo oyera... ¡Ella lo estaba hablando con Gema! Pero no es verdad, María lo hizo con intención de herir a Montes. Sin embargo, Andrés no se cree nada de lo que dice su esposa.

Entre gritos del aun matrimonio, Gema ha interrumpido para llevar la ropa planchada...

María ha utilizado la oportunidad para meterla en medio de la discusión y que fuera ella quien convenciera a Andrés que no lo hicieron a propósito.

Gema se ha quedado helada pero ha seguido la corriente para ayudar a su amiga...

Cuando Andrés se ha ido, la mujer de Joaquín se ha enfado mucho con María... ¿Cómo ha podido meterla en mitad de sus líos matrimoniales?

"¡Para ya! Esto de hacerte la víctima conmigo no te funciona", le ha dicho muy enfadada. ¿Harán las paces en algún momento?