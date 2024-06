María le anuncia a Andrés que está esperando un hijo suyo: "¡Estoy embarazada!"

María esperaba que ahora que lo de Begoña "está resuelto" y ya le han salvado la vida de la bala, se iban a marchar a Olite, tal y como estaba en sus planes.

Sin embargo, Andrés le ha comunicado que hasta dentro de un tiempo no se irán. ¡Él no quiere dejar sola a Begoña con su hermano! ¡Por encima de su cadáver!

María no se puede creer que todo su futuro cambie de nuevo por Begoña. Él le ha confesado que en parte no se marchan por el estado de salud de la enfermera... ¡Y su mujer no puede soportarlo!

María explota de rabia y le echa en cara los planes de futuro que tenían juntos, como formar una familia lejos de allí.

Tras ponerse a llorar, la joven le ha confesado que está embarazada y que, dentro de unos meses van a ser padres. ¿Es eso verdad? ¡Andrés se ha quedado sin habla!

¿Cómo es posible que vayan a tener un hijo?