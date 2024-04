María y Andrés se muestran cómplices un día antes de su boda: “Necesitaba un momento así contigo”

Ya sólo falta un día para la boda de María y Andrés. Ella ha querido probarse el vestido de novia para comprobar que le sienta como imaginaba y su prometido la ha visto con él puesto sin querer. ¡María se ha puesto muy nerviosa porque teme que eso les pueda dar mala suerte!

“¿Desde cuándo eres tan supersticiosa?”, le pregunta Andrés a María al ver lo nerviosa que se pone. Ella le dice que teme que algo malo pueda pasar y él la tranquiliza y le recalca lo preciosa está con ese vestido puesto.

“Lo he pasado muy mal. Me asusté muchísimo cuando te vi tan distante”, le confiesa María. Andrés se disculpa con ella y los dos recuerdan a los miembros de su familia que no podrán acompañarlos el día de su boda, al menos, físicamente.

“Necesitaba un momento así contigo. Los dos. Tú y yo solos”, le dice María a Andrés después de dejar a un lado la superstición y dejar que la abrace. Parece que los dos están convencidos de darse el sí quiero. ¿Saldrá la ceremonia como imaginan?