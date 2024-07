Madre e hija, desbordadas en lágrimas, al saber que Mercedes debe volver al sanatorio

La fuga de Mercedes había puesto en vilo a Begoña, que no ha conseguido descansar hasta que su madre ha vuelto a su lado. Sin embargo, la mujer no para de pensar que la casa De la Reina ya no es seguro para su madre.

Temerosa de que ocurra algo mucho peor, la mujer ha tomado una dura decisión: Mercedes debe volver al sanatorio para estar segura.

Acompañando a su madre con una taza de café, la mujer la ha comunicado la noticia entre lágrimas: “Allí te sabrán cuidar mejor”, ha afirmado a pesar de las negativas de la anciana.

Mientras, Jesús ha escuchado toda la conversación, y aunque parece que está satisfecho de haber cumplido su propósito, parece que la culpa le empieza a atormentar… ¿le contará la verdad a Begoña?