“Te llevaré siempre conmigo”: La desgarradora despedida de Luz y Luis que termina con un beso de película

Luis no puede soportar la idea de no volver a ver a Luz y considera muy injusto que tenga que abandonar el dispensario para dejarle el puesto al yerno de Damián. Precisamente por eso, ha querido ir a despedirse de ella antes de que abandone definitivamente el dispensario.

“En todo este tiempo, algunos de los mejores momentos me los has dado tú”, le confiesa Luz a Luis muy emocionada. El hijo de Digna no sólo suscribe sus palabras, si no que le asegura que con ella ha vivido algunos de los mejores momentos de su vida. ¡Además es la mujer a la que más ha amado!

Ambos tienen un regalo para el otro como despedida y lo que ninguno de los dos se imaginaba es que iban a pensar en lo mismo: ¡grosellas! Esos frutos fueron clave en su primera cita.

Luz no puede contener las ganas de besar a Luis después de las palabras bonitas que le dedican y los dos nos regalan uno de los momentos más románticos de su relación. ¿Será este el final de su historia? ¿Abandonará definitivamente la doctora Borrell Perfumerías de la Reina?