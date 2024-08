Jesús vuelve a obligar a Begoña a beberse la tisana... ¡Y a ella no le queda más remedio que hacerlo!

Begoña lleva días eludiendo tomarse las tisanas envenenadas que le da Jesús. No obstante, él no sabe que ella ya está al corriente de que le está envenenando, por lo tanto tiene que hacerlo con cautela... ¡Él no puede pillarla!

Esta vez, Jesús le lleva la tisana y Begoña no tiene más remedio que tomársela. Aunque intenta escaquearse, él saca de nuevo su carácter agresivo y le insiste en que se la tome.

Ha probado con decirle que está hirviendo, y varias excusas más, pero él, hasta que no le ha quedado ni una gota, no se ha separado de su lado.

¿Qué va a hacer ahora Begoña? ¿Volverá a tener alucinaciones?