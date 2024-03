Jesús intenta hacerle creer a Begoña que su historia con Elena es pasada, ¿conseguirá salvar su matrimonio?

Begoña ha pillado a Jesús con las manos en la masa. A pesar de que su marido le jura y le perjura que fue su secretaria la que intentó besarle, la enfermera no es tonta y ha notado que ocurre algo entre ellos.

Jesús le ha pedido a su mujer que hablen a solas para aclarar lo ocurrido con Elena, aunque Begoña no tiene ningunas ganas de escucharlo. Su marido reconoce haber tenido una aventura con su secretaria en el pasado, después de que muriera su primera esposa, aunque le recalca que, para él, esa historia no tuvo importancia alguna.

“Hoy en ese despacho no ha pasado nada. Lo he parado a tiempo”, recalca Jesús. A pesar de sus palabras y de su cara de arrepentimiento, Begoña no termina de creerse lo que su marido le está diciendo.

“Por nada del mundo me hubiese arriesgado a perderte”, continúa justificándose Jesús suplicando el perdón de su mejor. Begoña necesita tiempo porque no sólo es Elena, si no todos los desprecios que Jesús le ha hecho y todas las veces que le ha hecho sentir miedo. ¿Conseguirá solucionar el matrimonio sus problemas?