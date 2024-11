Jesús descubre que Julia recuerda el disparo y le pide que no le cuente nada a Begoña: “Es solo una fantasía”

La pequeña de la familia está empezando a tener muchas pesadillas que no le dejan dormir por la noche.

La realidad es que Julia está empezando a recordar el disparode Jesús a Begoña, un momento que le marcó mucho y que pensaba que tenía olvidado.

Desde entonces, la niña está un poco distante de su padre mientras Jesús intenta acercarse a su hija y recuperar su cariño.

Julia le acaba confesando que, en esas pesadillas, ve como su padre dispara a Begoña y Jesús le dice que solo son fantasías.

“No tienes que tener miedo a algo que no es real”, le dice Jesús a su hija mientras le pide a Julia que no debe contarle nada de esto a Begoña para que así no se preocupe ni se ponga triste. ¿Conseguirá que la niña no diga nada y que su secreto siga oculto?