Jesús, cansado de luchar contra su familia, planea marcharse con Julia a París: “Uno debe hacer lo que sea por sus hijos”

Jesús está tocado y hundido. Julia ya sabe que es hija de Clotilde y Valentín y, por tanto, que Jesús no es su padre biológico.

La pequeña está muy triste y le está costando mucho asimilar que no es su hija.

Jesús va a visitar a María y se desahoga con María. Le dice que debe estar siendo muy duro saber que ya no va a poder ser madre y a María le sorprende que, dentro de tanto odio, el De la Reina también tiene su corazón.

“No soy de piedra, María. A veces también sufro”, le dice Jesús más devastado que nunca. Le cuenta que su familia quieren alejarla de él y que tiene un plan: le han ofrecido un puesto en Brossard, en París, y está planteando aceptar y marcharse a allí con Julia. ¡Está cansado de luchar contra su familia!

Lo ha perdido todo: su posición en la familia, su matrimonio, el respeto de su padre y su lugar en la empresa… Y ahora, incluso a Julia.

María intenta animarle y le pide que no se rinda porque es Jesús De la Reina, pero él no puede más, ya no tiene fuerzas para seguir luchando.

“Uno tiene que hacer lo que sea por sus hijos, incluso renunciar a lo que siempre ha sido”, le dice un Jesús derrotado.