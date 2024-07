Jaime le revela a Luz: "Marta está enamorada de una mujer"

Luz se ha dado cuenta de que las cosas entre el matrimonio de Marta y Jaime no van nada bien; hace nada les ha oído discutir a gritos, pero... ¿por qué?

El doctor ha decidido sincerarse con Borrell y le ha contado la cruda verdad de su matrimonio: Marta está enamorada de una mujer, y no de él. ¡Luz se ha quedado sin habla!

"Me gustaría ayudarte, pero solo se me ocurre mostrarte todo mi apoyo", le ha dicho ella cortada. Jaime ha explicado que Marta quiere renunciar a su amor por la chica y así luchar por su matrimonio y formar una familia. Pero, ¿se lo cree el doctor Berenguer?

Luz le ha preguntado qué es lo que realmente quiere él: "¿Qué sentido tiene seguir viviendo en una mentira?"

Jaime no revela la identidad de la mujer que ama Marta, no dice que es Fina. La doctora Borrell le aconseja que si no la va a amar, mejor es dejarla marchar.

¿Qué hará él?