Gema cree que Joaquín le oculta algo y decide preguntarle a Miriam, pero ella le cambia de tema

Gema está muy preocupada por Joaquín. Cree que le está ocultando algo ya que ni come, ni bebe, se enfada por todo… ¡le ha preguntado hasta Luis! ¡Está convencido de que algo le pasa!

Sin embargo, ha sido su conversación con María la que le ha puesto más tensa. Su amiga le ha sugerido o que está con otra mujer o que está enfermo.

Gema no cree que su marido le pueda estar siendo infiel. Cree que puede ser que esté enfermo por lo que decide ir a hablar con Miriam, la secretaria de su marido, para saber si ella tiene constancia de alguna cita médica.

Gema no se puede imaginar que Joaquín y Miriam se besaron hace unos días y que, por eso, Joaquín está tan distante y nervioso.

Miriam le dice a Gema que no cree que Joaquín esté enfermo y le cambia de tema hablando de Alfredo, su exnovio. Le cuenta que no sabe si darle una segunda oportunidad y Gema le pregunta qué es lo que le enamoró de él.

Miriam le responde que es un hombre atento, sensible y que le dice te quiero con los ojos, unas palabras que en realidad se refieren a Joaquín y no a su ex mientras Gema es totalmente ajena a lo que está naciendo entre su marido y su secretaria.