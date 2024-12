Fina, tras ser detenida, recibe la visita de Marta en prisión y le cuenta sus sospechas: "Estoy convencida de que ha sido Santiago"

La obsesión de Santiago por Fina parece que no tiene límites. El comercial ha intentado en varias ocasiones que Fina se fijase en él a la fuerza y no entiende que ella no sienta lo mismo que él siente por ella.

Tras una fuerte discusión entre Santiago y Fina, el comercial escuchó que su compañera había quedado con alguien en el parque y no dudó en seguirla.

Allí descubrió que Fina… ¡se estaba viendo con una mujer! Era Marta, pero no reconoció a la De la Reina.

Él no dudó en denunciarla y Fina es detenida… ¡por su orientación sexual! Marta, rota de dolor, va a visitar a Fina a prisión y Damián la acompaña.

Marta disimula y va como si fuera a visitar a su empleada, pero cuando las dejan a solas, abraza a Fina muy preocupada.

La hija de Isidro le cuenta Marta que está bien y que cree que es Santiago quien ha puesto la denuncia, pero le dice que cree que a Marta solo la vio a ella.

La empresaria le promete a Fina que hablará con Santiago para que retire la denuncia si es que fue él, pero Fina le ruega que no lo haga nada. ¡No quiere que ella también salga perjudicada!

“Nos ha costado mucho tener esto que tenemos”, le dice Fina a Marta antes de que el policía le diga que el tiempo de visita ha acabado.

Marta le promete a Fina que hará hasta lo imposible por sacarla de allí mientras, llena de rabia, se ve obligada a irse de allí dejando a su amor encerrada. ¿Podrá salir pronto Fina de la cárcel?