¡Carmen salva a su amiga! Santiago se sobrepasa con Fina e intenta besarla

Santiago se ha obsesionado con Fina.No le sirve las veces que su compañera le ha dicho que no quiere nada con él y que solo le ve como a un amigo. Nada más.

Sin embargo, Santiago ha malinterpretado las intenciones de Fina y de forma, un tanto violenta, intenta que Fina cambie de opinión.

La joven le ha rechazado varias veces, pero él sigue insistiendo. El empelado se la Perfumerías de la Reina se presenta borracho y asusta a Fina cuando estaba en la tienda trabajando.

Santiago le insiste y le dice que no entiende que no quiera ni ir al cine con él y que seguro que no le da una oportunidad porque tiene novio.

El joven, cada vez más violento y nerviosos, vuelve a cercar se a ella e… ¡intenta besarla! Ante la negativa de fina, Santiago pierde el control y... ¡le levanta la mano! Afortunadamente, Carmen llega justo a tiempo dando la cara por su amiga y echando a Santiago de la tienda. ¿Qué pasará ahora?