Digna cede ante Damián: "Que mis hijos tengan sus acciones y sus cargos y yo volveré a tu maldita casa"

Digna ha mantenido una seria conversación con el que hasta hace pocos días iba a ser su marido.

Tras su exigencia de entrar en la empresa, Damián le ha comunicado que lo máximo que les dará a ella y a sus hijos es el 40% de las acciones de la fábrica: además de el ascenso de Joaquín a gerente.

Aunque la matriarca al principio no se conformaba, ha terminado por aceptar la propuesta de Damián, quiere que Luis y Joaquín entren sí o sí en la empresa.

Sin embargo, aun quedaba una sorpresa más: Damián le ha pedido todo esto a cambio de que ella vuelva a trabajar en la casa de la Reina.

Desde luego no es algo que le apetezca a la matriarca, pero debe aceptar por sus hijos. "Después de todo lo que me has hecho, ¿pretendes que siga siendo tu sirvienta?", le ha recriminado ella.

Finalmente ha aceptado, pero le ha dejado claro al patriarca que nunca nunca volverán a tener ningún tipo de relación.