Digna cede al chantaje de Jesús, pero le hace una advertencia: “Algún día pagarás por todo lo que has hecho”

Los Merino siguen en shock con la noticia de que Jesús mató a Valentín. Digna y sus hijos querían denunciar a Jesús, sin embargo, él tenía un as guardado bajo la manga.

Si le denuncian ante la Guardia Civil, Jesús inculpará a Joaquín por ser el cómplice del asesinato de Lázaro Ramos, a quien incriminaron de matar a Valentín.

Damián habla con Diga y le dice que él hará lo que ella decida porque ella es la que tiene la última palabra.

La matriarca de los Merino no está dispuesta a perder a un hijo más y le comunica a Damián su decisión: no van a denunciarlo ya que no va a permitir que su hijo Joaquín pague por lo que hizo bajo las órdenes de los De la Reina.

Aunque, Digna también tiene un mensaje para Jesús: por el momento se libra de la cárcel, pero algún día pagará por todo lo que ha hecho y ella estará para verlo.

¿Cuál será el siguiente paso en este plan de los Merino para acabar para siempre con los De la Reina?