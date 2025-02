Dani Tatay hace balance sobre la evolución de Andrés en Sueños de libertad: "María va a por todas"

Dani Tatay interpreta a Andrés De la Reina en Sueños de libertad, la serie que triunfa en Antena 3.

El intérprete vive una particular guerra personal al verse obligado a seguir casado con María, pero estar enamorado de Begoña, su cuñada.

Llega un punto en esta historia, que toda la familia sabe el amor que existe entre Andrés y Begoña y conocen la relación que mantienen paralela a sus respectivos matrimonios. Entonces, la pareja decide apostar por esa relación y apostar por ese amor prohibido.

"Ese piso es su refugio de amor"

Andrés y Begoña alquilan un piso en Madrid, su nidito de amor, lejos de miradas indiscretas. Sin embargo, su nube de felicidad se desvaneció de un momento a otro cuando Jesús se presentó con Julia en el piso. ¡La niña ahí descubrió la relación que verdaderamente unía a su madre y a su tío!

La pareja, entonces, decidió tomar distancia por el bien de la pequeña, momento que María aprovechó para volver a retener a Andrés a su lado. Pero, ¿qué papel juega María en la separación de #Began?

Dani Tatay nos ha contado que María, al ver el distanciamiento entre Andrés y Begoña, decide tomar cartas en el asunto.

Aprovecha un día que Andrés ha bebido unas copas de más, sumido en una gran tristeza por su separación con Begoña, para hacerle creer que han pasado la noche juntos. "En realidad no se acuestan, pero Andrés no lo sabe porque no se acuerda de nada".

El actor nos revela que a partir de ese momento María va a por todas con tal de conseguir separar para siempre a Begoña y a Andrés. María después descubrirá que está embaraza de víctor, pero le hace creer a Andrés que ese bebé es suyo para seguir casada con él y que su marido asuma la responsabilidad de ser padre de su hijo.

"Don Pedro quiere vengarse de Andrés"

Dani Tatay también nos cuenta cómo comenzaron sus problemas con Don Pedro. Todo comienza con Claudia brazos Mateo y don Pedro, su padre le culpabiliza de esa muerte al ser, en ese momento, el responsable de logística de la empresa.

A partir de ese momento comenzará la particular venganza de Don Pedro contra Andrés De la Reina y parece que no parará hasta que pague por lo que hizo. ¿Qué pasará?, ¿culminará su venganza ahora que Andrés está en la cárcel?

¡Dale al play y no pierdas detalle de todo lo que Dani Tatay nos ha contado y sigue disfrutando de Sueños de libertad, cada tarde, en Antena 3!