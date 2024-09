¡Damián saca su lado más oscuro! Amenaza a Mario y si no hace lo que quiere, es capaz de matarle

Damián ha esperado a Mario en su despacho a altas horas de la noche.

El patriarca sabe que el topógrafo ha hablado con Digna, y ha intentado impedir su boda: le ha acusado de coaccionar a Gervasio Merino y por ello él se quitó la vida.

Damián se pone muy nervioso cada vez que Mario habla y aparece por la fábrica, él le cree culpable.

"Como sigas incordiándome no voy a tener piedad contigo", le ha dicho muy serio De la Reina. Le ha amenazado con que hable con Digna y se retracte de lo que le ha dicho o si no, le contará todo a su mujer.

Mario se niega, de primeras, a hacerlo: ¡no quiere mentir a Digna!

Pero no le ha quedado más opción que aceptar, si no, Damián le ha asegurado que le buscará y le matará. ¡No quiere verle más!

¿Qué hará?