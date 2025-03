Damián frena a Jesús de echar a Begoña de casa: “Se quedará donde esté la niña”

Begoña y Jesús ya no son marido y mujer. La enfermera ha conseguido la nulidad matrimonial y ya no existe nada que le retenga al lado de Jesús. Sin embargo, Jesús no le va a poner las cosas tan fáciles a la que ha sido su mujer. El empresario ha aceptado su derrota, pero va a seguir haciendo de las suyas.

Jesús le dice a Begoña que no tiene ningún sentido que siga viviendo en su casa cuando ya no están casados. A Begoña le parece un golpe muy bajo ya que le prometió a Julia que jamás se separaría de ella.

“Tú ya no eres nadie ni para Julia ni para nadie de esta familia”, le dice Jesús a Begoña, pero ella le responde que es no tan madre de la niña como él su padre.

La conversación se estaba poniendo muy tensa y Damián ha tenido que intervenir. El patriarca le dice que esa es su casa y que Julia es su nieta así que Begoña se quedará donde esté la niña y que no hay nada más que decir.

¿Se quedará Jesús con los brazos cruzados?