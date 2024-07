Capítulo 94 de Sueños de libertad; 5 de julio: Damián acoge a Digna en su casa, ¿se sincerará con ella?

La conexión entre Damián y Digna cada día es más evidente. Por eso, la mujer ha dudado cuando este le ha dado cobijo mientras su casa esté inundada. Pero, sin más opciones a la vista, ha aceptado su oferta. Sin embargo, antes ha querido hablar con Isidro para descubrir todo lo que oculta el patriarca De la Reina. ¿Conseguirá desvelar el gran misterio?

Mientras, Andrés continúa buscando la verdad sobre la muerte de Clotilde. Temeroso por la vida de Begoña, ha decidido poner las cartas sobre la mesa y exponerle todo lo que sabe, ganándose el odio de la mujer. ¿Frenará sus investigaciones?

Y Ernesto no se da por vencido. Dispuesto a ganarse el corazón de Gema, ha ido en su búsqueda hasta Toledo, pero está le ha dejado claro que no quiere saber nada de él. ¿Se dará el hombre por vencido? ¿O no parará hasta conseguir lo que quiere?

Por otro lado, Tasio no es capaz de trabajar al lado de Damián después de descubrir la gran mentira que lleva oculta tantos años. Por ello, ha decidido abandonar su nuevo puesto y volver como trabajador a la fábrica.

Además, Marta le ha confesado a Jaime que, aunque tiene vía libre con Fina, el miedo a ser juzgada ha podido con ella, renunciando a su amor. ¿Cumplirá lo que dice?

