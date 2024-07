Tasio abandona su puesto como chófer tras una fuerte discusión con Damián

Tras el encontronazo con María, Damián ha querido disculparse con Tasio por sus duras palabras, pero el joven no lo ha aceptado fácilmente.

Y es que el marido de Carmen aun no ha sido capaz de asimilar que su padre es el gran Damián De la Reina. Y tiene claro que preferiría no haber descubierto nada.

Pidiéndole explicaciones una vez más sobre los motivos de su confesión, Tasio se ha dado cuenta de la verdadera razón de su revelación.

“Usted me lo contó porque no aguantaba la culpa”, le ha espetado al patriarca, acusándole de egoísta y asumiendo que para él no es más que un trabajador más de la fábrica.

Tasio es consciente de que no va a poder soportar la situación mucho más tiempo, y por eso ha tomado una decisión: “Mejor será que deje mi puesto como chófer y me vuelva a la fábrica”. ¿Tomará Damián su palabra? ¿O hará lo imposible para mantenerlo a su lado?