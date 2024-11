¡Las cosas han cambiado! Joaquín no le va a poner nada fácil a Jesús su vuelta a la empresa

Jesús por fin ha conseguido lo que tanto deseaba: ha vuelto a la empresa familiar. Ha conseguido la fusión de su empresa con perfumerías.

Damián y Marta le comunican que aceptan esta aliarse con él y con don Pedro para llevar a cabo el balneario, un proyecto que era del padre de los Merino.

Jesús, que con esta noticia parece que ha resurgido de sus cenizas, se pasea por Perfumerías de la Reina con su socio con aires de grandeza hasta que Joaquín se enfrenta a él. Hasta que no sea oficial la entrada de Jesús y su socio a la empresa, no quiere verlos por allí.

Entonces, Jesús le dice que no entiende que tanto él como su hermano votasen a favor de esta fusión y Joaquín le responde que solo lo hizo para recuperar el proyecto de su padre que Jesús le ha robado. Ahora con su entrada, les ha puesto en bandeja volver a recuperarlo.

“A veces en el póker no gana el más listo, si no el que tiene las mejores cartas”, le dice Joaquín haciéndole ver que no son bienvenidos en la empresa y que ahora él tiene más poder que su primo.