¿Cómo es un día de rodaje en Sueños de libertad? ¡Los actores de la serie nos lo cuentan!

El éxito de Sueños de libertad se debe al gran trabajo que realizan todas las personas que conforman el equipo. En una serie diaria como esta, el ritmo es frenético y se necesitan muchas manos para que las grabaciones salgan según lo previsto y cumplir con los tiempos marcados.

Nos hemos colado en el rodaje de la serie para hablar con algunos de los actores del elenco. Aunque cada uno tiene su propio horario en función de lo que le toque grabar ese día, todos coinciden en los madrugones, el estudio y los buenos ratos que comparten con sus compañeros entre toma y toma.

Javier Beltrán, Joaquín en la serie, nos cuenta que comparte camerino con Guillermo Barrientos y Jesús Olmedo y que aprovecha los momentos en peluquería y maquillaje para repasar el guion de lo que le toca rodar ese día.

“Va todo muy rápido y tenemos que estudiar mucho texto, pero a mí me encanta. Me gusta hacer veinte cosas al día”, nos ha confesado José Milán, el actor que da vida a Tasio. Además, ha recalcado que no le cuesta mucho trabajo memorizar texto porque se ha acostumbrado a hacer a lo largo de estos años.

Jesús Olmedo, que interpreta a Jaime, nos ha confesado que hay dos cosas que detesta hacer: estudiar y madrugar. Eso sí, para Sueños de libertad, se lo toma de otra manera. “Vas con una sonrisa en la boca y eso es maravilloso. Cuando eso ocurre, hay que saber disfrutarlo”, ha recalcado.

Por su parte, Isabel Moreno,Claudia en la serie, nos ha contado lo a gusto que se siente en el rodaje. “Cuando tenemos tiempo libre nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien y es todo muy cómodo”, ha asegurado.

Marta Belmonte y Dani Tatay también han corroborado las palabras de sus compañeros.

¡Dale play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos han contado sobre el rodaje de la serie!