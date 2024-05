Nancho Novo nos revela algunos secretos de lo que pasará en Sueños de libertad: “Tasio nunca se sentará en la mesa de los De la Reina”

Nancho Novo es uno de los actores de moda debido a su papel del patriarca de Sueños de libertad, Damián de la Reina. Él es el dueño de la fábrica de perfumes, además de la persona que toma todas las decisiones en la colonia, y también... ¡Lidia con su familia! Especialmente con sus hijos Jesús, Andrés y Marta... ¡pero ha aparecido uno más!

Tasio, su hijo ilegítimo

En los últimos capítulos se ha descubierto como Tasio, uno de los trabajadores de la fábrica, es realmente un hijo de Damián que tuvo fuera del matrimonio. Ángela, la madre del chico, ha vuelto para obligarle a Damián que al menos sea él quien le cuente la verdad al chico. ¿Cómo se lo tomará Tasio al enterarse?

Nancho Novo nos cuenta muy contento cómo es dar vida a este personaje: "Me lo paso muy bien interpretando a Damián". Según nos cuenta, el severo y misterioso Damián no tiene nada que ver con él. El patriarca de la Reina tiene muchos secretos y siempre está haciendo pactos ocultos, pero él se define como una persona contraria a eso. "Tengo mucha conciencia, me suele pesar mucho", se sincera el actor.

Sobre la trama de Tasio, su hijo ilegítimo, desvela algunos detalles pero augura que pasarán muchas cosas. Defiende a Damián y dice que, "él no quiere hacerle daño". Pero habrá que esperar para ver la reacción del joven al enterarse.

¿Cómo evolucionará todo en Sueños de libertad? ¡No te pierdas la trama Damián-Tasio!