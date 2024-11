Claudia, radiante de felicidad en su despedida de soltera: ¡Carmen y Fina le regalan un vestido de novia!

Mateo y Claudia están a punto de casarse, pero no tienen casi dinero y van a organizar una boda sencilla, además, están un poco tristes porque ningún miembro de su familia va a acudir al enlace.

Carmen y Tasio, que van a ser los padrinos, se están encargando de todo para que ese día sea inolvidable tanto para Claudia como para Mateo.

Carmen y Fina le preparan a Claudia una despedida de soltera donde no va a faltar de nada: van a irse a Toledo, pero antes van a disfrutar de una cena y las chicas sorprenden a Claudia con un regalo muy especial.

La madre de Claudia, que no va a acudir al enlace, le ha enviado el velo con el que ella se casó. ¡Claudia no puede estar más emocionada! Pero esta no es la única sorpresa, Carmen y Fina le regalan… ¡un vestido de novia!

Claudia, emocionada, abraza a sus amigas mientras no puede reprimir las lágrimas de felicidad por tener a las mejores amigas del mundo. ¡Qué bonito!