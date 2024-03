Carmen y Fina se encuentran una escena dantesca en su habitación: ¡Claudia ha intentado suicidarse!

Claudia no soporta más la presión a la que está sometida en la colonia. Todos la miran con desprecio, Carmen no le dirige la palabra y se ha corrido el rumor de que es una chica fácil por toda la fábrica. El único que se ha mostrado algo comprensivo con ella ha sido Mateo, pero sus ánimos no le han servido de mucho.

La desesperación de Claudia le ha llevado a cometer una locura: ha robado un bote de pastillas en el dispensario y se lo ha tomado en su habitación. Cuando Fina y Carmen han entrado, han pensado que estaba dormida, pero al intentar despertarla y ver que no lo conseguían, se han temido lo peor.

Carmen encuentra el bote vacío en la mesilla de noche de su compañera y enseguida se dan cuenta de lo que ha hecho. “Casi no tiene pulso”, dice una de ellas muy alterada. ¡Deben actuar de inmediato para intentar salvarle la vida!

“Quédate con ella. Yo voy a buscar a la doctora Borrell”, dice Fina muy alterada mientras Carmen trata de que su amiga reaccione y abra los ojos. ¿Lograrán que Claudia se despierte? ¿Qué pasará cuando la gente se entere de lo ocurrido?