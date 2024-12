Claudia estalla contra Carmen porque le hayan ocultado la verdad sobre Fina: "¿Creíais que iba a tener prejuicios y no lo iba a entender?"

El secreto de Fina ha estallado en la colonia: todos saben que la han detenido por ser lesbiana, y las reacciones no han tardado en llegar.

Una de las más afectadas ha sido Claudia, la mejor amiga de Carmen y Fina: la joven se ha enterado por la detención de su amiga de todo y Carmen ha sido quien se lo ha confirmado.

Aunque llegó más tarde, la joven siempre ha sido amiga de ambas, y cuando se ha enterado de este secreto no se lo podía creer: ¿Cómo han podido escondérselo tanto tiempo?

"Me ha sentado muy mal que no me hayáis contado algo tan importante", le ha dicho Claudia a la sevillana.

Aunque Carmen ha intentado defender a la hija de Isidro y alegar que no es un secreto fácil de llevar, la mujer de Mateo se siente muy mal.

No entiende como sus propias amigas, a las que ella les ha contado todo, no han confiado en ella para guardar este secreto. ¡Tan importante para la vida de Fina!

"Os he demostrado que por encima de la fe, estáis vosotras", ha dicho muy enfadada.

¿Conseguirá perdonarlas en algún momento?