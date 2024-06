¡Bronca en casa de los Merino! Luis encarga a Joaquín un trabajo y le arruina su cita con Gema

Luis se ha estrenado como miembro de la junta directiva de la empresa y tiene muchas ganas de demostrar lo que vale. Precisamente por eso, decide pedirle a su hermano que esté pendiente de una importante entrega esta tarde… ¡pero él ya había hecho sus planes con Gema!

“Me he tomado la tarde libre. He quedado con Gema para ir a Madrid”, le aclara Joaquín a su hermano. Luis le pide que posponga su plan para otro día ya que el pedido es urgente y eso cabrea todavía más al marido de Gema.

“Llevo mucho tiempo esperando por este puesto. No quiero cometer ningún fallo que puedan echarme en cara”, recalca Luis. Esas palabras no ablandan a Joaquín, quién no entiende que su hermano no se ponga en su lugar.

“A ti te escuece que me hayan ascendido”, concluye Luis al escuchar la negativa de su hermano. Joaquínniega que eso sea cierto y reitera su decisión de no ir a la fábrica. Mientras esta discusión tiene lugar, Digna lo escucha todo. ¿Arreglarán los Merino sus diferencias?