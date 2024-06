Gema contesta a Joaquín: "A pesar de las dificultades, te quiero con toda mi alma"

El matrimonio lleva un tiempo atravesando una mala racha. Gema es una mujer ambiciosa y ser menos que los De la Reina le trae por el camino de la amargura. Y en muchas ocasiones, lo paga con Joaquín.

El joven se ha dado cuenta de que su mujer, en ocasiones, tiene otros intereses, y ha querido preguntarle directamente si le quiere o no.

Joaquín le ha vuelto a pedir una respuesta clara y sincera. Gema le ha reconocido que a veces, ha tenido envidia de Andrés y María, sin embargo, ahora que ha visto la realidad de su matrimonio, ya no. "Valoro la seguridad y el amor que siempre me has dado", le ha reconocido. Pero él sigue pidiéndole una respuesta a si le quiere o no.

Ella le ha agradecido su coraje y su decisión en esta pregunta, no le gusta que sea un pusilánime: "Te quiero y lo digo con la boca llena".

Ambos se han reconciliado fundiéndose en un bonito beso. ¿Será este el fin de sus problemas?