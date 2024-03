Begoña sueña con Andrés mientas Jesús se disculpa por su agresivo comportamiento

Begoña no es capaz de olvidar el beso tan ansiado que al fin se dio con Andrés. Ha vuelto a la realidad cuando su marido le ha despertado de sus fantasías. Jesús está muy arrepentido de su comportamiento de ayer, pero lo ha justificado. ¡Dice que la quiere demasiado!

Sin embargo, Begoña no puede dejarlo pasar como si nada: “Ayer te vi capaz de hacerme daño de verdad”. No está segura de que no vaya a volver a ocurrir, ya ha pasado en más de una ocasión. Ni siquiera está segura de si de verdad la quiere, lo que le duele enormemente a Jesús. ¡Pero ella necesita una explicación!

Lo único que sabe Jesús es que odia comportarse así y que está muy arrepentido. Él sabe que su mujer se merece mucho más: “Yo no estoy a tu nivel”. Begoña, acordándose de su beso con su cuñado, le ha recordado que ella también comete errores. ¡Y le ha perdonado!

Jesús está muy agradecido. Le ha dado permiso para que siga trabajando en el dispensario y le ha prometido que no volverá a pasar: “No quiero que me veas como un monstruo”. ¿Qué decisión tomará Begoña respecto a Andrés? ¿Cumplirá Jesús su promesa?