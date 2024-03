Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Jesús engaña a Begoña con su secretaría: “Mi mujer no me hace sentir lo mismo que tú”

La idea de que una de las empleadas ejerza como modelo de los perfumes de La Reina no acaba de convencer a Jesús que achaca a Marta “haber perdido la cabeza”. Marta decide proponer a las empleadas la idea de Marcos para la nueva campaña en la fábrica.

Tras el encuentro entre Begoña y Andrés, la mujer de Jesús le pide a su cuñado que se preparen para la cena que organiza el patriarca, “hoy es una noche muy importante para María y para ti”, le asegura Begoña.

María habla con Gema, su doncella y siente que tiene que estar perfecta para la cena. “Quiero que Andrés esté orgullosa de mí”, ha dicho la joven ante el gran evento al que tendrá que enfrentarse con los de La Reina.

Una cena que parece que Jesús quiere boicotear. El marido de Begoña ha preferido quedarse a escondidas junto a Elena, su secretaría con la que en el pasado mantuvo una relación: “Mi mujer no me hace sentir lo mismo que tú”. ¿Por qué Jesús no quiere enfrentarse a la cena?