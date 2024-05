Ángela se enfrenta a Damián... ¡Él es el verdadero padre de Tasio!

La llegada de la madre de Tasio a la colonia ha puesto todo patasarriba, incluida la boda de su hijo, que casi se canceló por las intromisiones de esta.

Tras mucho luchar por su amor, Carmen y Tasio han decidido que no habrá nadie que se interponga entre ellos, y a pesar de no recibir la aprobación de Ángela, estos han decidido continuar con el casamiento.

Pero la mujer todavía tiene un as bajo la manga, y ha demostrado ser toda una caja de sorpresas. Ángela tiene muy claro que no quiere que su hijo se case con Carmen, por eso ha recurrido al desaparecido padre de este, que no ha resultado ser otro que… ¡Damián de la Reina!

Tasio es un hijo ilegítimo que tuvo Damián... ¿Qué pasaría si la familia de la Reina se enterase?

¿Cómo reaccionará Tasio al descubrirlo? ¿Hasta dónde puede llegar Ángela para impedir la boda de este?