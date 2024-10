Andrés se enfrenta a Damián por todo lo que ha hecho: “Solo siento lástima y desprecio por usted”

Andrés ha descubierto a su padre viendo un álbum familiar y se han enganchado a discutir. Damián ha defendido que siempre ha estado para ellos: “He vivido volcado en mis hijos”.

Sin embargo, el pequeño de los hermanos lo que le echa en cara a su padre es que siempre ha encubierto a Jesús y les ha salpicado a ellos. ¡Él desde pequeño era el que ocasionaba todos los problemas!

“Mi conciencia no me deja vivir”; le ha confesado a su hijo. Pero parece que Andrés no le cree... Para él debe pagar por todos sus pecados, todo lo que ha tapado a Jesús y el daño a los Merino no puede quedar impune.

Mientras discuten, Andrés se ha dado cuenta de que su padre se callaba algo de su hermana, pero ha salido en su defensa con uñas y dientes: “A Marta no la toque, por favor”.

Además, le ha dejado a su padre claro que ahora mismo solo siente “lástima y desprecio” por él.

¿Conseguirá Damián volver a recuperar el favor de sus hijos?