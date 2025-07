Capítulo 360 de Sueños de libertad; 29 de julio: Pelayo intenta arreglar las cosas con Fina

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad, Pelayo ha dado un paso importante al pedirle perdón a Fina por su actitud, reconociendo que se ha dejado llevar por su orgullo y el dolor. El político quiere recuperar la amistad que tenían y, aunque ella se ha mostrado prudente, sus palabras han abierto una pequeña puerta al entendimiento.

Al mismo tiempo, Cristina ha tomado una decisión que lo ha cambiado todo: se queda en la colonia. Irene, al enterarse, no ha podido evitar emocionarse, aunque sabe que su hija aún no está lista para acercarse. “Esa mujer se desprendió de mí nada más traerme al mundo”, ha dicho Cristina con frialdad al hablar con doña Ana, quien no ha aceptado que su hija prefiera el laboratorio a una vida en Madrid.

María y Gabriel, por su parte, han vivido un momento muy cercano. La celebración por el progreso del plan y la recuperación de María los ha llevado a una escena cargada de tensión. María ha logado ponerse de pie por primera vez en mucho tiempo y, entre abrazos y mitradas, casi se besan. ¿Está preparados para asumir lo que sienten o seguirán escondiéndose detrás del juego?

Por otro lado, Begoña le ha confesado a Luz que Gabriel la besó y, aunque intenta convencerse de que aún siente algo por Andrés, todo indica a que su corazón empieza a inclinarse hacía otro lado. ¡Su amiga le ha apoyado a darse una oportunidad!

En el plano sentimental, Raúl ha sorprendido a Claudia con una invitación al cine. Aunque hace poco fue él quien se alejó tras su ruptura, ahora ha decidido dar el paso. Claudia, sin embargo, no sabe si quiere ser el segundo plato. ¿Será demasiado tarde para empezar de cero?

Y en medio de todo, Don Pedro sigue ignorando su salud, mientras que Gema ha notado falta de dinero en su cartera ¿Qué nuevos giros habrá a partir de ahora?

