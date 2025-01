Capítulo 228 de Sueños de libertad; 21 de enero: Fina no le quita un ojo de encima a Pelayo

En el capítulo de hoy hemos visto como...

Pablo, el trabajador de la fábrica que llevó a su mujer enferma para que la viera Luz, ha regresado muy enfadado con ella. ¡Margarita ha muerto! Y cree que la culpa es de la doctora por no haberla mandado al hospital, si la hubiesen pillado a tiempo, podía haberse salvado del infarto. ¡La doctora está destrozada tras la noticia!

Víctor sigue sin rendirse, quiere que María deje a Andrés y se vaya con él... ¡Cree que sería un buen padre para el hijo que está esperando María! Sin embargo, una vez más, ella le ha rechazado y le ha pedido que le deje vivir su vida.

Fina sigue sin fiarse de Pelayo. Como Marta no puede contarle su secreto, al joven sigue pensando que él tiene algún interés en ella... ¡Pero no es así! Aunque Pelayo ha intentado entablar buena sintonía con la joven, ella no le quita un ojo de encima: cree que sus intenciones no son genuinas.

